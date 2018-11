La Stampa - Betis e Juve, tre giorni importanti per il Milan

Saranno tre giorni importanti per il Milan, che stasera fa visita al Betis per fare una passo verso la qualificazione in Europa League e domenica ospita la Juventus a San Siro in una classica particolarmente sentita. Come evidenzia il quotidiano La Stampa, i rossoneri sono in piena emergenza: contro gli spagnoli, infatti, mancherano Higuain (in dubbio anche per domenica), Calabria e Bonaventura, ai quali si aggiunge lo squalificato Castillejo. Gattuso studia qualcosa di diverso per rendere la squadra più compatta: probabile la difesa a tre, con cinque centrocampisti e la coppia offensiva Suso-Cutrone.