La Stampa - Boban e i cambi di Genova all'intervallo: "Non abbiamo interferito sulle decisioni di Giampaolo"

Nonostante il successo finale, il Milan visto a Genova non è piaciuto a nessuno in società, così come non sono state comprese alcune scelte di formazione di Marco Giampaolo. L'edizione odierna de La Stampa riporta questa mattina le parole di Zvonimir Boban: "Non abbiamo interferito sulle decisioni di Giampaolo" ha precisato il dirigente croato a proposito dei cambi dopo l’intervallo (Leao e Paquetà per Piatek e Calhanoglu) che hanno rovesciato l’esito dell’incontro contro i rossoblù.