La Stampa - Cairo: "Niente contro il Milan, ma ci sono regole da rispettare"

Intervistato dal quotidiano La Stampa, Urbano Cairo ha commentato l’esclusione del Milan dall’Europa League e il conseguente ripescaggio del suo Torino: "Mi dispiace per il Milan, squadra per cui facevo il tifo da bambino insieme al Toro. Ma ci sono delle regole da rispettare, se non accade vieni sanzionato: ai miei amici che mi prendono in giro quando parlo dello scudetto del bilancio, oggi rispondo che lo scudetto del bilancio ci ha aperto le porte dell’Europa. E la certificazione arriva dall’Uefa".