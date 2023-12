La Stampa commenta: "Jovic salva il Milan (e Pioli) in extremis"

Ancora una volta ci ha pensato Luka Jovic. L'attaccante serbo buttato dentro nei minuti finali della partita contro la Salernitana per cercare di rimettere in piedi una partita ormai segnata, ha trovato il suo terzo gol in campionato confermando l'ottimo mese di dicembre. La sua rete però non cancella la prestazione inaccettabile del Milan e soprattutto non dà nulla in classifica ai rossoneri.

La Stampa questa mattina titola così: "Jovic salva il Milan (e Pioli) in extremis". Il concetto di salvare ha due accezioni molto diverse. Con un pareggio del genere, in casa della squadra ultimissima in classifica, c'è ben poco da salvare: anche con il 2-2, i rossoneri non hanno evitato la figuraccia. Per Pioli invece potrebbe avere una valenza diversa quel "salvare": nonostante la prestazione della squadra abbia messo in evidenza le solite lacune gravi di tutta la prima parte di stagione, forse con il pareggio l'allenatore rossonero ha evitato conseguenze immediate peggiori per il suo lavoro.