La Stampa - Digiuno inedito, il mistero Higuain continua

Senza gol da sette partite tra campionato e coppa. Quello di Higuain - osserva il quotidiano La Stampa - è un digiuno inedito che complica il cammino del Milan. Il bomber acquistato per fare la differenza sta vivendo una fase di involuzione misteriosa. È presto per parlare di flop, ma non gli sta riuscendo la rivincita contro la Juve né il proposito di diventare l’uomo in più dei rossoneri. E la crisi è iniziata proprio la sera del faccia a faccia con i suoi ex compagni. Qualcuno in casa Milan riflette sui 36 milioni necessari per il riscatto dell’argentino, anche se pesano i 18 già spesi in estate.