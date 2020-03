La Stampa, Dino Zoff: "Come al Mondiale '82, il tricolore ci fa più forti"

La Stampa in prima pagina dedica ampio spazio all'emergenza Coronavirus e, in relazione allo sport, in taglio basso è presente un commento fatto da Dino Zoff: "Come ai Mondiale dell'82, il tricolore ci fa più forti". L'ex portierone della Nazionale effettua un parallelismo tra le bandiere ai balconi e l'Inno di Mameli cantato alle 18 dagli italiani in segno di unità e ciò che avveniva in quel Mondiale spagnolo vinto.