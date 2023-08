La Stampa: "Disastro Toro a San Siro, travolto da Milan: 4-1"

La Stampa quotidiano torinese, evidenzia in prima pagina la disfatta della squadra di Ivan Juric nella sfida di ieri sera: "Disastro Toro a San Siro, travolto da Milan: 4-1". Granata con un punto ottenuto in due partite in questo inizio di campionato; rossoneri, invece, a quota sei.