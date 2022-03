La Stampa dopo Torino-Inter 1-1: "VARgogna"

MilanNews.it

"VARgogna": titola così questa mattina La Stampa per commentare l'1-1 di ieri tra Torino e Inter. I granata, in vantaggio con Bremer, sono stati rimontati solo nel recupero del secondo tempo da Sanchez, ma sul risultato pesa parecchio un clamoroso rigore non dato alla squadra di Juric per un netto fallo di Ranocchia su Belotti che non è stato visto nè dall'arbitro, nè dalla tecnologia.