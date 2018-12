La Stampa - Gattuso-Inzaghi, sfida per due panchine

Dopo aver giocato e vinto insieme sia con il Milan che con la Nazionale, Inzaghi e Gattuso si ritrovano stasera da allenatori e avversari. I due - scrive il quotidiano Las Stampa - non se la passano benissimo. Rino siede sulla panchina rossonera e ha l’obbligo di portare casa il quarto posto. Per adesso non è in discussione, ma se si allontanasse dall’obiettivo Champions rischierebbe eccome. Pippo è più precario: allena il Bologna terz’ultimo in classifica e stasera ospita il Milan nel posticipo che chiude un’interminabile 16ª giornata.