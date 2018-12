La Stampa - Gazidis e quella mano sul cuore dopo il voto degli azionisti

Nel corso dell’assemblea degli azionisti svoltasi ieri a Casa Milan, Ivan Gazidis è stato nominato amministratore delegato del club rossonero. Dopo il voto unanime, il gesto del manager sudafricano - osserva il quotidiano La Stampa - è stato unico: seduto in prima fila, si è girato per osservare le votazioni, poi si è alzato e con un sorriso ha guardato gli elettori rispondendo all’applauso con un mezzo inchino e battendosi la mano sul cuore. L’organigramma è adesso al completo: il Milan può iniziare a lavorare per tornare nell’Olimpo delle grandi. Il neo dirigente si occuperà degli aspetti commerciali, con l’obiettivo di aumentare i ricavi.