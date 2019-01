La Stampa - Il Milan cerca punti e la serenità perduta

Il Milan - scrive stamane il quotidiano La Stampa - ha un bisogno impellente: trovare la serenità. Uno stato necessario per disputare al meglio la seconda parte della stagione, ma perso da tempo, per gli attriti in società e per il caso Higuain: l’argentino, non convocato per il match di oggi, è già con un piede sul volo per Londra dove riabbraccerà il maestro Sarri. Così il Milan, senza gli squalificati Romagnoli, Calabria e Kessie, si presenta in casa del Genoa per tutelare la propria posizione in classifica. Gattuso ha un gran bisogno di giocatori con la testa libera da mandare in campo, non certo del Pipita, ormai avvolto dal fumo di Londra.