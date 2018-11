La Stampa - Il Milan (in emergenza) sogna il grande colpo

Da una parte Higuain, dall’altra Ronaldo. Sarà un duello nel duello, scrive stamane il quotidiano La Stampa. Il Pipita segnò un gol a San Siro in Milan-Real del novembre 2010 con CR7 in campo e alle sue ex squadre segna con regolarità, ma ora è tutta un’altra storia. È il primo incrocio da rivali e tocca a loro fare la differenza: i rossoneri sono in emergenza e sognano il grande colpo, i bianconeri sono in formazione tipo e non perdono in trasferta da un anno.