La Stampa: "Il Milan ritrova Higuain ma solo in coppa"

Il Milan ritrova Higuain, per ora solo in Europa. Lo scrive stamane il quotidiano La Stampa, che si sofferma sui rossoneri in vista del match di questa sera. Il Pipita - si legge - torna in campo contro il Dudelange tra i due turni di squalifica in campionato (il primo già scontato). L’argentino, che all’andata segnò il gol vittoria contro i lussemburghesi, spera di ripetersi oggi per portare il Milan più vicino alla qualificazione ai sedicesimi. La classifica del gruppo F, al momento, non dà certezze. La squadra di Gattuso è costretta a vincere per non ritrovarsi all’ultima giornata, ad Atene contro l’Olympiacos, a giocarsi il futuro in coppa.