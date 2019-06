La Stampa: "Maldini, Giampaolo e l’Uefa. Il Milan aspetta tre risposte"

"Maldini, Giampaolo e l’Uefa. Il Milan aspetta tre risposte": titola così questa mattina La Stampa che spiega che oggi inizia una settimana chiave per il Milan. In questi giorni, il club rossonero riceverà la risposta di Paolo Maldini in merito alla proposta di diventare il nuovo direttore tecnico milanista. Dovrebbe poi essere scelto il sostituto di Gattuso in panchina (Giampaolo prima scelta) e dovrebbe anche arrivare la sentenza della Camera Giudicante dell'UEFA per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario nel triennio 2015-18.