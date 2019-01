La Stampa - Milan, ci pensa il solito Cutrone

Il Milan cercava alcune risposte dalla sfida di Coppa Italia con la Samp. Higuain, evidenzia il quotidiano La Stampa, è l’unica nota stonata dei rossoneri, mentre il grande protagonista è Cutrone, tenuto da Gattuso saggiamente in ghiacciaia fino all’inizio dei supplementari per sfruttarne l’energia e l’agonismo contro avversari che avevano speso tantissimo. Le sue 9 reti stagionali - si legge - tenuto anche conto della differenza di ingaggio, mettono in imbarazzo il Pipita. È possibile tenere fuori Patrick contro la Juve, si chiede La Stampa? L’altra nota positiva riguarda l’esordio di Paquetà, un altro ventunenne a cui è bastato un primo tempo di rodaggio per entrare nei meccanismi di Gattuso.