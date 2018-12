La Stampa - Milan contato, ma Montolivo resta fuori

Nonostante il centrocampo del Milan sia falcidiato dalle assenze, Montolivo resterà in panchina. Come riporta il quotidiano La Stampa, contro la Fiorentina giocheranno Mauri, Calabria e Calhanoglu. "Non ho nulla contro Montolivo, c’è gente più avanti di lui", ha dichiarato ieri Gattuso, che dovrà battere la Fiorentina (ringalluzzita dal 3-1 all’Empoli) per non perdere il posto in Champions.