Il suo futuro resta incerto e nelle prossime ore è in programma un incontro con l'ad Ivan Gazidis per fare il punto della situazione dopo la fine della stagione, ma una cosa è certa su Rino Gattuso secondo La Stampa: il tecnico milanista non darà le dimissioni. E' ancora presto comunque per dire se sarà riconfermato sulla panchina del Milan.