La Stampa - Milan, Gattuso torna in bilico

La sconfitta con la Fiorentina, alla luce del successo della Lazio contro il Cagliari, fa scivolare Romagnoli e compagni al quarto posto. È una giornata più nera che rossa - scrive il quotidiano La Stampa - per il Milan, steso da una magia di Federico Chiesa. Gattuso torna di nuovo in bilico, anche se la società afferma che il tema non è di attualità. Ma i nomi iniziano a circolare (Wenger e Donadoni). È improbabile che il tecnico venga esonerato perché la squadra sarà impegnata il 26 dicembre a Frosinone e il 29 in casa contro la Spal. Dopo di che tutto è possibile e a salvarlo potrebbero non bastare due vittorie a chiusura d’anno.