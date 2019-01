La Stampa - Milan, gioco e carattere: ma Kessié rovina tutto

Il Milan cede alla Juve dopo un’ora, ma se la cava nel gioco e nel carattere. Lo scrive stamane il quotidiano La Stampa analizzando la prestazione dei rossoneri nella finale di Gedda. I rossoneri - si legge - accusano la sfortuna che indirizza sulla traversa un sinistro di Cutrone in avvio di ripresa e discutono alcune decisioni arbitrali, un fuorigioco dubbio che ferma il centravanti e un sospetto rigore su Conti. Se però non riescono a rimontare - sottolinea La Stampa - essenzialmente è per colpa di Kessie, che si fa cacciare dopo un fallaccio su Emre Can. Contro una squadra obiettivamente superiore come la Juventus, in dieci diventa durissima.