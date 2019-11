Secondo quanto rivela l'edizione de La Stampa in edicola questa mattina, la prossima settimana è in programma un nuovo incontro tra Mino Raiola e i dirigenti del Milan per parlare del possibile ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. Il nodo resta l’ingaggio di 6 milioni di euro, ma la questione appare superabile.