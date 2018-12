La Stampa: "Milan ko anche con l’Uefa"

Dopo l’eliminazione in Europa League, il Milan incassa la sentenza di condanna dell’Uefa sul Fair Play Finanziario. Come evidenzia il quotidiano La Stampa, quest’ultima, almeno, è una sconfitta attesa e neanche particolarmente severa. La società rossonera ha due anni e mezzo di tempo (giugno 2021) per raggiungere il pareggio di bilancio, pena l’esclusione dalla successiva coppa europea. I legali stanno studiando le 32 pagine di motivazioni per valutare un eventuale ricorso al Tas.