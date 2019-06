La Stampa - Milan, parola al Tas. Il Toro: "Meritiamo l’Europa"

La Camera Giudicante dell’Uefa ha deciso di sospendere il procedimento del Milan sulla violazione del Fair Play Finanziario in attesa di conoscere la sentenza del Tas a cui la società rossonera si è appellata lo scorso dicembre. Al momento - riferisce La Stampa - a Losanna non è ancora stata fissata l’udienza, che però dovrà avere luogo in tempi brevi in quanto il futuro del Milan condiziona anche la partecipazione della Roma o - in caso di qualifica del club milanista - del Torino. In casa granata cresce l’attesa. Cairo non ha dubbi: "Meritiamo l’Europa".