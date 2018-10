La Stampa - Milan, tradizione e futuro: preso Paquetà

Anche il quotidiano La Stampa si sofferma sul colpo Paquetà. Quello che sembrava un affare in via di definizione - si legge - nella giornata di ieri si è trasformato nel primo acquisto invernale per Gattuso. Come accaduto in passato con Kakà e Pato, il Milan torna a scommettere su giovani brasiliani da far crescere in casa. Leonardo, con astuzia e discrezione, ha intavolato e chiuso l’operazione in qualche settimana. Un affare da 35 milioni di euro. In Brasile, Paquetà è dipinto come il nuovo Kakà, però più bravo nel colpo di testa. È polivalente, può giocare da trequartista, da “falso nove” e all’occorrenza da centrocampista nel 4-2-3-1. È bravo nella fase difensiva, ha piedi e grinta.