La Stampa: "Missione Milan: vincere per mantenere il vantaggio sul Napoli"

Vincere per mantenere il vantaggio sul Napoli: questa è la missione del Milan impegnato stasera nella dura trasferta di Udine. Una vittoria alla Dacia Arena garantirebbe ai rossoneri la sicurezza di mantenere un vantaggio sulla squadra di Spalletti fra otto giorni a San Siro. ll Milan deve lasciarsi alle spalle la prestazione insapore in Champions League con il Liverpool, che ha sbarrato ogni cammino europeo in questa stagione. Pioli lascerà fuori Kessie, uno dei più deludenti con i Reds. Non si tratta di una punizione e nemmeno di una decisione legata al rinnovo sul contratto che non arriva. È semplicemente la conseguenza di una condizione fisica sempre più in calo. A scriverlo è il quotidiano La Stampa.