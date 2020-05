La Stampa: "Modello Bundesliga: vetrina mondiale tra gol e mascherine"

"Modello Bundesliga: vetrina mondiale tra gol e mascherine". Questo il titolo sulle pagine del quotidiano La Stampa per quanto riguarda la ripresa del campionato in Germania. "La fortuna di vivere e giocare nel Paese che ha gestito meglio l'emergenza - si legge - il coraggio di osare invece di litigare. Riparte la Bundesliga e si godrà una vetrina globale, gli occhi del mondo sul primo torneo (non solo calcistico) che prova a convivere con il Coronavirus, 66 giorni dopo lo stop". Gongola Rummenigge, presidente del Bayern capolista: "Ci seguiranno un miliardo di telespettatori, sarà uno spot per tutta la Germania".