La Stampa - Nazionale, dopo Buffon è iniziata l’era Donnarumma

La porta azzurra non è più girevole: come riporta il quotidiano La Stampa, Donnarumma è ormai diventato il numero uno della Nazionale. Nelle ultime quattro uscite dell’Italia, Gigio ha sempre giocato titolare. Il giovane rossonero riceverà, simbolicamente, l’investitura sabato a San Siro contro il Portogallo, il suo stadio, dove un anno fa Buffon, di fatto, usciva di scena. Donnarumma, poi Sirigu e Cragno. Non più Perin perché il bianconero, che nella Juve non gioca, si è messo fuori dalla concorrenza. Gigio, in campionato, ha commesso parecchi errori, mentre Sirigu è stato il più continuo. Ma il portierone milanista deve avere addosso i riflettori per crescere in responsabilità e qualità. Dopo il ventennio a firma Buffon, dunque, è iniziata l’era di Donnarumma, fra alti e bassi con il Milan e la benedizione di Mancini in Nazionale.