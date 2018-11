La Stampa: "Salvini come Berlusconi, ma Gattuso non perde palla"

Anche il quotidiano La Stampa si sofferma sul botta e risposta tra Salvini e Gattuso. Dopo il pareggio dell’Olimpico, dalla tribuna sono arrivate le critiche del vicepremier - grande tifoso rossonero - sulle mancate sostituzioni, ma Rino gli ha risposto per le rime spingendolo a moderare i toni e scusarsi. Ma il problema - scrive La Stampa - è un altro. Per trentuno anni il Milan ha avuto due allenatori: quello di turno e Berlusconi. Sono passati tutti dagli schemi del Cavaliere, che non lesinava consigli e conseguenti stoccate quando la squadra perdeva. Dopo essere stato leader del centrodestra per tanti anni, Berlusconi ha passato la mano a quel Salvini che, dopo avergli rubato la scena in politica, ora si è accaparrato anche lo Ius primae noctis della critica rossonera.