La Stampa scrive: "Serie A a 18 squadre: c'è anche il sì di Lotito"

Questa mattina La Stampa, nelle sue pagine sportive, analizza le riforme che si stanno pensando per cambiare la Serie A. In particolare viene titolato così: "Serie A a 18 squadre: c'è anche il sì di Lotito". E poi un'aggiunta che sa un po' di polemica in cui viene scritto: "Il campionato può tornare 20 anni indietro". Nel sottotitolo viene specificato come è importante il ruolo di Lotito: "La posizione del patron della Lazio decisiva per ottenere il via libera delle medio-piccole".

Sono tutte le big a spingere per un ritorno a 18 squadre. Nell'assemblea di lunedì erano presenti Milan, Inter e Juventus ma anche Lazio, Roma, Napoli e Fiorentina si dicono favorevoli a questa eventuale riforma. Ancora non si esprime l'Atalanta che, pur non rappresentando una metropoli, è ormai ospite fissa delle coppe europee. In Europa, infatti, si giocherà molto di più con la Champions che aggiunge due gare e un Mondiale per Club da giocare in estate.