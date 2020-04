"Se gli orfani del pallone scoprono il calcio tagiko". È questo il titolo che il quotidiano La Stampa dedica al calcio in prima pagina. La nostalgia è tale da spingere i tifosi ad appassionarsi a quello praticato in Tagikistan, in Asia centrale, lontani dall'Europa. Ma la partita funziona come il battito d'ali della farfalla: muove onde di nostalgia interplanetaria.