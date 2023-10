La Stampa senza mezzi termini sul Milan-Juve: "Test scudetto"

vedi letture

La Stampa uscita questa mattina in edicola non ha usato mezzi termini per descrivere e presentare il big match di questa sera a San Siro tra Milan e Juventus. Il titolo recita: "Test scudetto". Senza nascondersi troppo la gara di questa sera potrebbe già dare dei segnali importanti in ottica volata finale, anche se è ancora molto presto. Nell'occhiello si legge: "Stasera Milan-Juve è l'esame della verità". Lato rossonero, nel sottotitolo, viene ripreso Pioli: "Non è importante la vittoria per mandare a -7 la Juventus ma per far crescere la nostra autostima".