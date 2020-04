La Stampa su Ibrahimovic: "Primo big in campo"

C’è spazio anche per il calcio - o meglio, per Zlatan Ibrahimovic - sulla prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano La Stampa. "Primo big in campo", titola il noto giornale in taglio alto riferendosi proprio al centravanti del Milan. "Fa gol in Svezia senza lockdown", aggiunge La Stampa, che approfondisce la questione a pagina 28 titolando: "Il pioniere". L’attaccante ha disputato una partitella amichevole con il "suo" Hammarby: "Il Milan - si legge - lo aspetta per chiarire il futuro".