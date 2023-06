La Stampa su Singo: "Piace a tanti. Interessato anche il Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Wilfried Singo è uno degli ultimi nomi fatti in ottica mercato rossonero. Il terzino destro del Torino è oggetto del desiderio di diversi club. La Stampa questa mattina, infatti, titola così: "Singo piace a tanti. Interessato anche il Milan". Secondo quanto riporta il giornale piemontese, per il suo gioiellino i granata chiedono non meno di 10 milioni di euro. Lo status contrattuale del ragazzo, che va in scadenza nel 2024, può permettere una giocata al ribasso da parte degli acquirenti.