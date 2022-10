La Stampa titola: "Cento infortuni muscolari in A, il Mondiale presenta già il conto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Stampa in edicola questa mattina titola così sulla questione salute dei giocatori e calendario troppo fitto: "Cento infortuni muscolari in A, il Mondiale presenta già il conto". Secondo quanto riporta il quotidiano generalista i super titolari di club e nazionali sono stati condizionati dall'appuntamento mondiale previsto a metà stagione: vogliono giocare sempre ma allo stesso tempo non vogliono correre il rischio di saltare la rassegna. Secondo i dati riportati dal giornale sarebbero ben 95 gli infortuni muscolari registrati in Serie A in questo avvio. Il record appartiene al Milan che di questi 95 ne ha fatti registrare 11 solo all'interno della sua rosa. Inoltre, i guai potrebbero protrarsi oltre il Qatar e interessare le squadre anche a inizio 2023.