La Stampa titola così sulla Champions: "Uno spot firmato Milan"

La Stampa questa mattina titola così sull'andata dei quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli: "Uno spot firmato Milan". Per il quotidiano piemontese la gara è stata una bella pubblicità per il calcio italiano nel mondo con due squadre che si sono affrontate a viso aperto: la partenza ha visto un Napoli più arrembante per poi essere ricacciato indietro dal Milan che ha vinto con spirito di sacrificio. Alla vine la vittoria va ai rossoneri ma il Napoli è vivo. Fra 6 giorni si deciderà tutto.