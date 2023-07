La Stampa titola: "In fila per cinque. Le big di A si contendono un pokerissimo di giocatori"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"In fila per cinque", questo il titolo che troviamo questa mattina nelle pagine sportive de La Stampa. La Premier paga a peso d'oro i nostri gioielli (Tonali e Vicario), le big della Serie A invece si contendono un pokerissimo di giocatori che gravitano tutti nel giro della Nazionale. Trattative serrate e legate anche dalla necessità di vendere per fare cassa.

Il Napoli vuole Scalvini al posto di Kim ma l'Atalanta non cede, Inter davanti a tutti per Frattesi: Milan e Juve in attesa. Scamacca vuole lasciare Londra e tornare alla Roma, su Berardi c'è la Lazio. Se parte Alex Sandro, la Juventus può regalare Parisi ad Allegri".