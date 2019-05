L'edizione odierna de La Stampa, in riferimento al successo dei rossoneri a Firenze, ha titolato: "Milan, tre punti per il sogno Champions". Prosegue così il quotidiano piemontese: "Battuta una Fiorentina allo sbando (non vince da 12 gare): i rossoneri blindano l’Europa League e sono a -1 dal 4° posto".