Il futuro di Simone Zaza potrebbe essere lontano da Torino, sebbene l’ultimo mese - trascorso quasi sempre in campo - abbia calmato il desiderio di cessione della punta e rafforzato pure la volontà del Toro di tenerlo. Tuttavia, come riporta il quotidiano La Stampa, la certezza che rimanga non c’è: restano in piedi le destinazioni Milan ed estero.