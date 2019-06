La Stampa: "Ultime mosse: la mappa delle panchine"

Sulla pagina sportiva de La Stampa si parla di Serie A a tutto tondo, con una panoramica sulle panchine del prossimo campionato: "Ultime mosse" è infatti il titolo dell'articolo dedicato. La telenovela Sarri-Juventus deve ancora concludersi: si aspetta un nuovo incontro tra il manager Ramadani e il Chelsea per sbloccare la situazione. Nel frattempo il Milan aspetta che Giampaolo possa liberarsi dalla Sampdoria per annunciarlo, mentre proprio i blucerchiati stanno pensando a Eusebio Di Francesco (fino a poche ore fa era in vantaggio Pioli). Il Genoa stringe per Andreazzoli, mentre l'Hellas Verona dovrebbe affidarsi a Ivan Juric.