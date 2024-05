La Stampa: "Un Toro stellare piega il Milan. Ora il sogno Europa si avvicina"

La Stampa in edicola questa mattina si sofferma in taglio alto in prima pagina su quanto accaduto in campo ieri sera, con la vittoria del Torino nei confronti del Milan. In taglio alto si legge: “Un Toro stellare piega il Milan. Ora il sogno Europa si avvicina”, tornando sul 3-1 dello stadio Olimpico con i gol di Zapata, Ilic e Rodriguez.

Questo il tabellino di Torino-Milan di Serie A:

TORINO-MILAN 3-1

MARCATORI: 26’ Zapata, 40’ Ilic, 46’ Rodriguez, 55’ Bennacer (r)

TORINO (3-4-1-2): Milinković-Savić; Tameze, Buongiorno (dal 80’ Lovato), Masina; Bellanova (dal 74’ Lazaro), Linetty, Ilić, Rodríguez (dal 61’ Vojvoda); Ricci; Pellegri (dal 74’ Sanabria), Zapata. A disp.: Gemello, Popa; Dellavalle, Djidji, Savva, Sazonov; Ciammaglichella, Silva Pertinhes; Kabić, Okereke. All.: Jurić.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Thiaw, Tomori, Terracciano (dal 65’ Florenzi); Reijnders, Bennacer (dal 78’ pobega), Musah (dal 78’ Giroud); Pulisic, Jović, Okafor (dal 61’ Leao). A disp.: Maignan, Mirante; Bartesaghi, Calabria, Caldara; Adli, Zeroli. All.: Pioli.

Arbitro: Feliciani di Teramo

Ammoniti: 78’ Tomori, 90’+5 Ricci.

Recupero: 2' 1T, 4’ 2T.