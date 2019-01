"Scoppia lo scandalo di Juve-Milan in burqa". Questo il titolo in prima pagina de La Verità di questa mattina sulla Supercoppa Italiana. La partita si giocherà in Arabia e, come svelato ieri, le tifose saranno confinate in determinati settori dello stadio. La FIGC incassa i milioni sauditi e fa finta di nulla.