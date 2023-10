La vigilia di Milan-Juve: le prime pagine dei quotidiani sportivi italiani

Domani il Milan torna in campo. E i rossoneri sfideranno nientemeno che la Juventus, in una classicissima del calcio italiano, a San Siro (ore 20.45). Tra dubbi dell'ultimo secondo e pareri di ex illustri, queste le prime pagine dei quotidiani sportivi questa mattina.

La Gazzetta dello Sport propone la doppia intervista agli ex tecnici Sacchi e Lippi, scrivendo: "Milan-Juve si vince così". In taglio laterale anche un aggiornamento sulla situazione Tonali: "Tonali senza stipedio. Il Newcastle congela tutto". Tuttosport invece sottolinea il recupero di Chiesa che, con ogni probabilità, sarà almeno tra i convocati di Allegri. Così recita il quotidiano di Torino: "C'è Fede a San Siro! Il Milan recupera Kalulu e Krunic". Quindi il Corriere dello Sport che recita: "Weah bussa a casa di papà". Il giovane attaccante americano giocherà in quella che è stata la casa del papà George per tanto tempo. Infine il QS che analizza: "Pioli e Allegri, così si cambia per la missione scudetto".