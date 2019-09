L’apertura della Gazzetta dello Sport: "Inter boom! Milan senza idee"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina esalta la vittoria dei nerazzurri nella stracittadina di Milano. "Inter boom", titola in prima pagina la rosea, che poi aggiunge: "Conte domina il derby. Brozovic e Lukaku in gol: i due litiganti affondano un Milan senza idee. I nerazzurri sono primi a punteggio pieno: 4 su 4". Queste le parole del tecnico interista: "Gruppo sano, è la squadra che voglio". Giampaolo, invece, è già in crisi: "Coraggiosi ma confusi".