L’apertura della Gazzetta dello Sport: "Rosso del Diavolo"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica l’apertura alla società milanista, o meglio, ai conti del club. "Rosso del Diavolo", titola la rosea, che poi aggiunge, sempre in prima pagina: "Milan shock: 146 milioni di deficit. Ecco il bilancio che condizionerà il mercato. Rossoneri senza pace: aumenta il disavanzo (si parlava di 90 milioni). A gennaio bisogna vendere: Donnarumma e Suso tornano in bilico".