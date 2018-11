Lazio-Milan 1-1, il CorSport in prima pagina: "Il ringhio di Correa"

Dopo il pareggio di ieri sera per 1-1 tra Lazio e Milan, il Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Il ringhio di Correa". Nella sfida tra due dirette concorrenti per il quarto posto, i rossoneri sono passati in vantaggio grazie ad un autogol di Wallace, ma al 94' è arrivato il pari dell'argentino che permette ai biancocelesti di restare al quarto posto con un punto di vantaggio sul Diavolo. Nel post-partita, ha fatto molto rumore il botta e risposta tra Gattuso e Salvini.