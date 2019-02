Lazio-Milan, il Corriere dello Sport: "Coppa e Falcao"

Il Corriere dello Sport in edicola stamane dedica spazio in prima pagina alla super sfida di TIM Cup in programma alle 21 all’Olimpico. "Lazio-Milan, coppa e Falcao", titola in taglio alto il noto quotidiano sportivo, che poi aggiunge: "Stasera la prima semifinale: Immobile-Piatek è la sfida del gol ma le due società si contendono Radamel, che ieri era nella Capitale". Biancocelesti e rossoneri, dunque, hanno messo gli occhi sul centravanti colombiano, che a fine stagione potrebbe lasciare il Monaco.