Lazio-Milan, Tuttosport in prima pagina: "Spareggio"

Il quotidiano Tuttosport in edicola stamane evidenzia l’importanza della sfida in programma alle 18 a Roma. "Lazio-Milan: spareggio", titola in prima pagina il noto quotidiano sportivo torinese, che aggiunge: "Il match dell’Olimpico può designare la quarta forza del campionato". Con una vittoria i rossoneri scavalcherebbero i biancocelesti in classifica, ma una sconfitta proietterebbe la squadra di Gattuso a -4 dalla zona Champions. Insomma, è una gara importantissima, che il Milan purtroppo affronterà in piena emergenza.