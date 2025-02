Le pagelle del CorSport: Leao risolve problemi, Felix orpelli e non sostanza

vedi letture

Le pagelle rossonere pubblicate questa mattina sul Corriere dello Sport raccontano di un Milan che nella ripresa ha cambiato il passo grazie ai nuovi entrati e al nuovo acquisto là davanti, Santiago Gimenez. Il centravanti messicano, alla prima rete in A, si merita un bel 7 in pagella: "Primo gol italiano, alla sua maniera, controllo, sterzata in area e sinistro all’incrocio dei pali". Il migliore in campo però è Rafael Leao, voto 7.5: "Resterà per sempre il grande mistero del Milan. Comincia dalla panchina, entra nel secondo tempo, diventa protagonista assoluto col gol dell’uno a zero e portando di continuo pericoli in area empolese. Non difende? Vero. Ma è lui a risolvere i problemi di questa squadra".

Il terzo moschettiere di serata è chiaramente Christian Pulisic che viene premiato con un 7: "Può darsi che abbia bisogno di riposare, ma quando entra lascia il segno: il cross per l’1-0 di Leao è una dolce pennellata". Un po' fumoso Joao Felix che prende la sufficienza senza strafare, anzi: "Prende il primo giallo italiano per una simulazione, una furbatina che non sfugge a Pairetto. Troppi colpi di tacco, orpelli e non sostanza, come quando si presenta davanti a Vasquez e tenta lo stesso pallonetto con cui aveva battuto Svilar e invece gli va male. Comunque meglio nella ripresa".

Il peggiore in campo è Tomori (4): "Con due falli sui due attaccanti empolesi prende due gialli e lascia il Milan in 10 proprio quando Conceiçao ha messo tutte le punte. Lo salva Marianucci...". Insufficienza anche per l'amico Abraham (5.5), per Jimenez (5.5) e per Fofana (5). Solo la sufficienza (6) per il tecnico Sergio Conceicao: "Si dirà: ha azzeccato i cambi. E te credo, se i cambi si chiamano Pulisic, Gimenez e Leao è dura sbagliare. Dovrà riflettere invece sul primo tempo, quando mezzo Empoli ha creato un bel po’ di problemi alla sua squadra".