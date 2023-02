Le pagelle di Messias: una bella scoperta a tutta fascia, segna il gol vittoria

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Messias-gol e il Milan porta a casa altri tre punti importantissimi per la lotta ad un posto in Champions League. Il brasiliano è il match winner della gara con il Monza. L'esterno brasiliano, ieri presentato a tutta fascia nel 3-5-2, è stato promosso anche sui giornali di questa mattina. Per la Gazzetta e il CorSera è stata una prestazione da 7: una bella scoperta in un ruolo nuovo, peccato che duri solamente un'ora. Questi i voti:

Gazzetta: 7

CorSera: 7

MN: 7

TMW: 7