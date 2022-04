Le pagelle di Pioli: progetta un Milan all'attacco, ne ricava un Diavoletto

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Bologna ferma il Milan e la corsa scudetto resta apertissima a sette giornate dalle fine del campionato. Uno 0-0 che fa male ai rossoneri, incapaci di trovare la via del gol contro un avversario che ha lottato anche nel nome del proprio allenatore. Stefano Pioli non viene assolto dai quotidiani per questo brusco stop in un momento così delicato della stagione. La Gazzetta dello Sport spiega così la prestazione della squadra: "Aveva progettato un Milan votato all'attacco, ne ricava un Diavoletto senza gol che si inceppa sempre sul più bello". Il Corriere dello Sport invece sottolinea come alla centesima panchina milanista si faccia ancora fermare da una piccola: "E il pari vale quasi come una sconfitta". Per Tuttosport "sono due punti persi senza errori arbitrali". Il Corriere della Sera è duro: "Un pari che vale come una sconfitta proprio nel weekend che poteva portare all'allungo scudetto". Per MilanNews "alla prima occasione, la squadra si sgretola. Le scelte di certi giocatori, come Messias, non pagano più e non può essere soddisfatto di una squadra che in casa fa una fatica bestiale a vincere le partite e che ha un’imprecisione preoccupante nei tiri nello specchio della porta oltre che allo sviluppo delle palle inattive". Infine la valutazione di TMW: "I tre 1-0 consecutivi sembravano un campanello d'allarme sulle difficoltà a trovare la via della rete. E davanti a un Bologna compatto emergono le difficoltà a sfondare. Dopo le vittorie di Napoli e Inter nel weekend serviva un altro Milan, che come spesso è accaduto quest'anno viene fermato da una squadra della seconda metà della classifica".

I voti

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

MilanNews: 5