Le prime pagine tutte per il rossonero Sinner! La rassegna dei migliori titoli

Jannik Sinner, nella giornata di ieri, ha scritto una pagina indelebile dello sport italiano. Il tennista 22enne, tifosissimo del Milan, ha vinto l'Australian Open a Melbourne, il primo italiano a riuscirci nella storia. Un'impresa di questo genere è stata salutata, come è giusto che sia, con il monopolio delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi questa mattina. Vediamoli insieme.

La Gazzetta dello Sport titola così: "Il ragazzo d'oro". Il Corriere dello Sport non è da meno è scrive: "Dell'altro mondo! Sinner strepitoso: rimonta e trionfa 3-2 in Australia". Tuttosport sceglie la via della semplicità e scrive in arancione, colore simbolo di Sinner: "Grazie!". Nell'occhiello aggiunge: "Sinner trionfa agli Australian Open: abbiamo un re". Anche i generalisti elogiano il tennista rossonero. Il Corriere della Sera scrive: "Il regalo di Sinner. Soffre, rimonta e vince il primo slam". Poi Repubblica che titola "Slam" in grande e poi aggiunge: "Jannik Sinner è nella Storia. Piega Medvedev in rimonta. Dopo 48 anni, un italiano tra i re del tennis maschile".